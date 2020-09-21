22, 09, 2020 - 2:53 صباحًا
بعد تسجيل 38 حالة جديدة.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا الى 3614

الصحة: تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا

صحة   33

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 17 حالة ووفاة ثلاث من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية مع استمرار تراجع حصيلة الإصابات اليومية منذ عشرة أيام مقارنة بـ 60 إصابة سجلت يوم الجمعة قبل الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 3833 شفيت منها 963 وتوفيت 175 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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