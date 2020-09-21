فوندراتشيك: الوجود الأمريكي في سورية غير شرعي

أكدت التشيك أن وجود الولايات المتحدة في الأراضي السورية غير شرعي كونها لم تحصل على أي تفويض بذلك من مجلس الأمن أو دعوة من الحكومة السورية الشرعية.

وأوضح عضو مجلس النواب التشيكي زدينيك فوندراتشيك في تعليق له نشره اليوم: أن واشنطن تقوم خلال وجودها غير الشرعي في الأراضي السورية بسرقة النفط السوري وتهريبه، واصفا المزاعم التي تروجها عن ذلك بأنها “مثيرة للسخرية”.

بدوره أكد موقع نارودني نوفيني الإخباري التشيكي أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي كما أن قوات الاحتلال الأمريكية تقوم بسرقة النفط السوري وتهريبه.