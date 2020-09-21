ما علاقة حجم الأصابع بسرطان الرئة؟؟!!

حذر خبراء في هيئة الصحة الوطنية البريطانية من أن تضخم وسماكة الأصابع وحالة الأظافر قد تدل على الإصابة بسرطان الرئة.

حيث نقلت صحيفة إكسبريس البريطانية عن الخبراء بأنه من الممكن تحديد تطور سرطان الرئة من خلال الحالة المتغيرة للأصابع، وأحد أعراضه هو تضخم وسماكة في أطراف الأصابع.

وبحسب الخبراء، فإن المرض يتسبب بإنتاج مواد كيميائية تشبه الهرمونات، ما يجعل الدم والسوائل تندفع بشكل متزايد إلى الأطراف، وخاصة إلى الأنسجة عند أطراف الأصابع، ما يؤدي إلى تضخمها أو سماكتها.

هذا بالإضافة إلى أن حالة الأظافر يمكن أن تدل على المرض، فيكون الجلد شديد اللمعان بالقرب منها ويتشكل انتفاخ على الظفر نفسه لم يكن موجودا من قبل.

ونبه الخبراء إلى أن هذه الأعراض لا تشير دائما إلى سرطان الرئة، فأحيانا تشير إلى التهابات رئوية مزمنة أو أمراض القلب.

ويعتبر سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطانات لصعوبة اكتشافه في مراحله المبكرة.