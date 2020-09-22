الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة في الضفة

يواصل الكيان الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين جنوب غرب مدينة جنين ومناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة فلسطيني برصاصة في ساقه والعشرات بحالات اختناق كما قامت باعتقال أربعة فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وبلدتي بيت ريما ونعلين ومخيم الجلزون في رام الله ومخيم عايدة وقرية مراح في بيت لحم وبلدات سعير في الخليل والعيسوية والعيزرية في القدس المحتلة واعتقلت ستة عشر فلسطينيا.