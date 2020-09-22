مقتل 5 مسلحين من “قسد” بريفي ديرالزور والحسكة

قتل خمسة مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجمات على نقاطهم ومحاور تحركهم في ريفي دير الزور والحسكة.

مصادر أهلية ذكرت أن هجوما نفذه مجهولون على سيارة عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) قرب بلدة معيزيلة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل أحد مسلحيها بالتوازي مع هجوم على إحدى نقاط الميليشيا في مدينة البصيرة بالريف ذاته ما تسبب بمقتل أحد المسلحين.

وعلى محور بلدة أبو راسين في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي أفادت مصادر أهلية بأن ثلاثة مسلحين من ميليشيا (قسد) قتلوا في هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة على أحد حواجزهم وتسبب بإصابة عدد آخر منهم.