هاتفيا.. فيرشينين وبيدرسون يبحثان الجهود لحل الأزمة في سورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون الجهود لحل الأزمة في سورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إنه “جرى خلال الاتصال بالتفصيل بحث سبل التحرك لجهة تحقيق تسوية سياسية ثابتة وطويلة الأمد للأزمة في سورية ومواصلة عمل لجنة مناقشة الدستور لاحقا في جنيف على أسس القواعد المتفق عليها من قبل الأطراف المعنية”.

وأوضح البيان أنه جرى التأكيد على أهمية التمسك بمبادئ العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والتي يقودها السوريون بأنفسهم بوساطة من الأمم المتحدة.