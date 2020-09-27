27, 09, 2020 - 6:04 مساءً

الحكومة الأرمينية تعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة

سياسة-دولي   21

أعلنت الحكومة الأرمينية اليوم، الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد على خلفية التصعيد العسكري مع أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على صفحته في فيسبوك: “تم بقرار من الحكومة إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أرمينيا وأدعو جميع أفراد الاحتياط للحضور إلى مقرات المفوضيات العسكرية”.

بدوره حذر وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان من أن رد بلاده هذه المرة “سيكون أكثر شدة من أي وقت مضى” لافتاً إلى أن الجيش الأرميني يمتلك كل الوسائل اللازمة لذلك.

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