لحود يؤكد المخططات الأمريكية في سورية مصيرها الفشل

أشار النائب اللبناني السابق إميل لحود، إلى أن مخططات واشنطن في سورية مصيرها الفشل مشيراً إلى أن هدف الإدارة الأمريكية من احتلالها للأراضي السورية هو سرقة النفط ونهبه.

وأوضح لحود في تصريح لمراسل سانا أن الولايات المتحدة تدعم ميليشيا قسد من أجل تأمين حماية سرقة النفط السوري لافتاً إلى المظاهرات الشعبية التي تخرج في شمال شرق سورية ضد الوجود الأمريكي وتلك الميليشيا.

وشدد لحود على أن سورية سوف تنتصر في حربها ضد الإرهاب ولن تقف أمامها مثل تلك الميليشيات العميلة مهما كانت الجهة التي تقف وراءها.