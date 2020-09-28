إيذاناً ببدء تشغيل وحدات إنتاج البنزين.. إضاءة الشعلة الشرقية لمصفاة بانياس

وبفضل الجهود الجبارة لكوادر العمل، وبعد مضي نحو أسبوعين من بدء أعمال العمرة الشاملة لمصفاة بانياس، أعيد تشغيل وحدة إنتاج البنزين، بشكل تجريبي، وإضاءة شعلتها الشرقية إيذاناً باقتراب إنتاج البنزين.

وكالة سانا نقلت عن مدير مصفاة بانياس، المهندس بسام سلامة، أن إضاءة الشعلة الشرقية في المصفاة هي تجربة لعمل وحدة إنتاج البنزين بعد العمرة، التي خضعت لها الوحدة ضمن وحدات المصفاة، لافتا إلى أن الإنتاج الفعلي للوحدة يتطلب وقتاً إضافياً قبل إدخال “النفتا” إليها لاحقاً.

هذا وكانت المصفاة دخلت في عملية عمرة شاملة بالخامس عشر من الشهر الحالي، بعد توقف جميع الأعمال بالمصفاة لمدة خمسة أيام، تم خلالها تجهيز المواقع للعمل من عمليات تفريغ وكسح وتبريد وتخميد وعزل الدارات تمهيداً للبدء بأعمال الصيانة.