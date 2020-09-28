قتلى لـ قسد” في هجومين بريفي الحسكة ودير الزور

قتل 4 من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء هجومين على محاور تحركاتهم في ريفي الحسكة ودير الزور.

وقالت مصادر محلية: إن هجوما بعبوة ناسفة نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية لميليشيا “قسد” في بلدة العزبة شمال شرق دير الزور ما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحي الميليشيا التي تعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي.

وفي ريف الحسكة لفتت المصادر إلى أن مسلحين آخرين من ميليشيا “قسد” لقيا مصرعهما جراء هجوم شنه مجهولون على سيارة عسكرية على الطريق الخرافي جنوب الحسكة.