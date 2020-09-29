تجربة دار البعث بإطلاق تلفزيون Btv في محاضرة لدورة الإعداد الحزبي بإدلب

البعث ميديا – إدلب

ألقى مراسل دار البعث بإدلب الرفيق يحيى بزي محاضرة تفاعلية في مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية بإدلب بعنوان “الإعلام الإلكتروني… البعث ميديا وتلفزيون البعث Btv انموذجاً” وذلك في مديرية ثقافة إدلب بحماة.

وتضمنت المحاضرة حديثاً عن أهم وسائل وأدوات الإعلام، خاصة الإعلام الإلكتروني بما بات يتضمن من المواقع صحفية وإذاعة وتلفزيون وإعلانات إلكترونية، لا سيما مواقع صحيفة البعث والبعث ميديا وتلفزيون البعث.

وأشار مراسل دار البعث بإدلب لأهم سمات ومميزات الإعلام الإلكتروني التي تتمثل بسرعة الإنتشار والتفاعلية والعالمية وحرية النشر والتوفر الدائم والأرشيفية والبناء الثقافي وتوفير الجهد والمال والوقت بالإضافة لظهور صحافة المواطن، معتبراً أن الإعلام الإلكتروني هو إعلام المستقبل وخاصة بعد احتوائه كافة الوسائل الإعلامية التقليدية.

وأوضح بزي أهم السلبيات ومعوقات تطور الإعلام الإلكتروني التي تتمثل بصعوبة التأكد من صحة المعلومة وإنتحال الشخصية وإنتهاك الملكية الفكرية وغياب التخطيط الواضح لمستقبل هذا النوع من الإعلام، بالإضافة لتغير أنماط المعيشة الشرقية، مركزاً في شرحه على ضرورة التأكد من محتوى المواقع الإلكتروني خاصة في ظل الإنتشار الكبير للمواقع والصفحات المزورة التي تكون في ظاهرها وطنية وتدار من أشخاص أو دول معادية للوطن.

وتحدث بزي عن تجربة دار البعث الرائدة التي انطلقت بوسائل بسيطة “الهاتف المحمول” وذلك مواكبتاً للتطور الكبير في وسائل وأدوات الإعلام، ونوه أن الإدارة المحترفة تحريراً لمواقع دار البعث لا سيما البعث ميديا طورت من التجربة فأصبحت تنتج الحلقات والحوارات التلفزيونية مع شخصيات سياسية وإدارية وقانونية وإجتماعية.

وأشار للتطور الكبير في التجربة التي قام بها تلفزيون البعث عبر البث المباشر من المراكز الإنتخابية خلال تغطيته للإنتخابات التشريعية للدور الثالث لعام ٢٠٢٠ من معظم المحافظات السورية، بالإضافة لإنتاج تقارير تلفزيونية رقابية ساهمت في حل الكثير من القضايا التي ركزت عليها تلك التقارير.

وختم حديثه الرفيق يحيى بزي بأن نتيجة التميز في تجربة دار البعث والتي حظيت بمتابعة وإهتمام الرفيق الأمين العام للحزب د. بشار الأسد، بسبب الأصداء الإيجابية لهذه التجربة التي اعتمدت على أبسط الوسائل وحققت النجاح، فقام الرفيق الأمين العام للحزب بمكافئة وتكريم فريق البعث ميديا المشارك في التغطية المباشرة لواقع الانتخابات التشريعية.