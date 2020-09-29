ليفربول يحسم القمة ويهزم أرسنال

تغلب فريق ليفربول على ضيفه أرسنال (3-1) في مباراة القمة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب “أنفيلد”، وذلك في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة 25 من متابعة لكرة ارتدت إليه بعد هفوة قاتلة ارتكبها الظهير الأيسر الإسكتلندي أندرو روبرتسون.

ومن ثم عوض أندرو روبرتسون خطأه بتسجيله هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

واختتم المهاجم البرتغالي دييغو جوتا ثلاثية أصحاب الأرض، فبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وحقق ليفربول، حامل اللقب، بذلك انتصاره الثالث على التوالي، وتقدم إلى مركز الوصافة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر ليستر سيتي.

بينما مني أرسنال بالهزيمة الأولى في الموسم الجديد بعد انتصارين متتاليين، وتراجع إلى المرتبة الخامسة على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.