قاصان سوريان ينالان جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال

حصد القاصان السوريان روعة سنبل وحسان عبد الباسط الجودي المرتبتين الثانية والثالثة بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال في موضوع “القصة الخيالية” الموجهة للفئة العمرية من 4 إلى 7 سنوات لعام 2020.

الجائزة التي شارك فيها ما يقارب 1600 قاص من مختلف الأقطار العربية وأقيمت في الأردن تمكنت فيها قصتا “دمدوم صانعة الغيوم” لروعة و”خرطوم ميمون” للجودي من تحقيق اعلى درجات شروط المشاركة من الالتزام بالمضمون المناسب للفئة العمرية وتحقيق الاشتراطات الإبداعية والفنية مع اللغة المناسبة للفئة العمرية المستهدفة إضافة إلى تشكيل عالم يستند إلى الأحلام والخيالات التي تتضمن عناصر تراثية أو حديثة واختلاق مكان تدور فيه الأحداث وابتداع شخصيات غريبة أو غرائبية غير متصلة بالحياة الواقعية لها قوانينها الخاصة.

يذكر أن هذه ثالث جائزة للقاصة روعة حيث نالت المركز الأول في مسابقة الشارقة للإبداع كما وصلت للقائمة القصيرة لجائزة راشد بن حمد بالمسرح في الإمارات وصدر لها مجموعتان قصصيتان.

أما القاص حسان الجندي فصدر له سبعة مؤلفات في الشعر والقصة وحاز عدة جوائز من بينها جائزة الدكتورة سعاد الصباح وجائزة الأصفري الثقافية.