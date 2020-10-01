بمشاركة وزير الكهرباء.. /24/ مركزا تحويليا بالخدمة ورفد الشركة بمواد لتنفيذ الخطة المقررة في حلب

حلب – معن الغادري

شارك وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل بوضع / 24/مركزا تحويليا في مدينة حلب بالخدمة، منها /13/ مركزا في حي بستان القصر و/11/ مركزا في حي الهلك.

وفي تصريح للإعلاميين أكد المهندس الزامل أنه مع وضع هذه المراكز بالخدمة بلغ عدد المراكز الموضوعة بالخدمة في حلب /146/ مركزا تحويليا من أصل الخطة المقررة والبالغة/400/ مركزا.

وأضاف وزير الكهرباء أنه تم وصول مواد لمتابعة تنفيذ الخطة في المحافظة، حيث تم وصول كابلات مختلفة المقاسات والمقاطع إضافة إلى عشرة مراكز تحويلية مسبقة الصنع منها /5/ باستطاعة الف ك. ف. ا، و/ 5/باستطاعة /630/ ك. ف. ا، و/12/ محولة باستطاعة /1000/ ك. ف. ا لكل منها، إضافة إلى امراس بمقاطع مختلفة ووحدات تغذية وزيت محولات وكابلات مشتركين وعدادات ثلاثية الطور وقواطع توتر منخفض ومنصهرات.

بدوره بين مدير كهرباء حلب المهندس محمد الصالح أن عمال وورشات الشركة يقومون بإعادة تأهيل مراكز في احياء الصفا والانصاري وصلاح الدين والشعار وبستان الباشا وغيرها من الأحياء الأخرى وريف المحافظة.

بعد ذلك التقى الوزير بكوادر الشركة واستمع منهم عن صعوبات العمل والمقترحات للتسريع في تنفيذ الخطة المقررة واهمها رفد الشركة باليد العاملة وتوفير الاعتمادات بمختلف البنود وتزويد المساكن المخالفة بعدادات كهربائية وتشميل كل العمال باللباس الصيفي والشتوي.

كما استمع لعرض عما قامت به الشركة منذ تحرير حلب من رجس الإرهاب ولتاريخه.

شارك في الجولة وحضر الاجتماع أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب.