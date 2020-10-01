مصادرة كميات من الحشيش والحبوب المخدرة

ألقى فرع مكافحة المخدرات بدمشق القبض على شخصين، وصادر منهما نحو 5 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر و4500 حبة مخدرة.

وزارة الداخلية ذكرت أنه وردت إلى فرع مكافحة المخدرات بدمشق معلومات حول وجود شخص يقوم بترويج مواد مخدرة ضمن بقالية عائدة له في بلدة الكسوة بريف دمشق، ومن خلال المراقبة والمتابعة الدقيقة تمكن الفرع من القبض على صاحب البقالية المذكورة وهو يقوم بترويج المخدرات، وبتفتيشها عثر فيها على كمية 2 كيلو و400 غرام من مادة الحشيش المخدر و3500 حبة كبتاغون مخدرة.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بحيازته المواد المخدرة وشرائها من أحد الأشخاص، والذي تم القبض عليه في محلة “اوتستراد الكسوة”، وضبط بحوزته كمية 2 كيلو و400 غرام من مادة الحشيش المخدر و1000 حبة كبتاغون مخدرة.

كما أفادت بأنه تمت مصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.