انخفاض في درجات الحرارة.. وفرصة لهطل أمطار فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والمرتفعات الساحلية وحارا نسبيا وسديميا على المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة يوم غد أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا على المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة ….