04, 10, 2020 - 10:59 مساءً

وزارة الأوقاف تدين اعتداءات الاحتلال على الأقصى

سياسة-عربي   39

أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك مطالبة المجتمع الدولي بوقفها.

وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب في بيان له اليوم نقلته وكالة وفا إن “الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك وللحرم الإبراهيمي الشريف تعتبر عدواناً فاضحاً على الحريات الدينية للمسلمين وأماكن عبادتهم وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي وفرض سلطة الاحتلال عليه”.

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