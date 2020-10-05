القاهرة: يجب التصدي الحاسم للإرهابيين في سورية وداعميهم

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري مجددا اليوم، على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة في سورية والتصدي للتنظيمات الإرهابية وداعميها.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قوله إن شكري أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون خلال اتصال هاتفي بموقف مصر الداعم لحل الأزمة في سورية بما يحفظ وحدتها واستقلال قرارها الوطني مجدداً تأكيد مصر على ضرورة التصدي الحاسم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وداعميها من الأطراف الإقليمية.

من جانبه بين بيدرسون ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.