برشلونة يسقط بفخ التعادل أمام إشبيلية

تعثر برشلونة على أرضه أمام ضيفه إشبيلية بتعادله معه (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفاجأ المهاجم الهولندي لوك دي يونغ بتسجيله هدف التقدم للفريق الأندلسي مبكرا في الدقيقة الثامنة، لكنة فرحة الضيوف لم تدم سوى دقيقتين فقط، فقد أدرك البرازيلي فيليبي كوتينيو التعادل “للفريق الكتالوني” في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، الذي أقيم على ملعب “كامب نو” في مدينة برشلونة.

وأخفق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في هز شباك “ضحيته المفضلة” فريق إشبيلية، حيث سجل الأرجنتيني 37 هدفا في شباك إشبيلية، ويليه في القائمة أتلتيكو مدريد برصيد 32 هدفا، ثم فالنسيا في المركز الثالث برصيد 28 هدفا، بفارق هدفين عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع.

واكتفى برشلونة بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الليغا.

كما رفع إشبيلية رصيده إلى 7 نقاط أيضا، ويشغل المركز السادس، بفارق الأهداف.