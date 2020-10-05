زراعة القنيطرة تقدّر انتاجها من التفاح بـ 4866 طنا

قدرت مديرية زراعة القنيطرة إنتاج 4866 طناً من التفاح للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير الزراعة بالقنيطرة المهندس حسين صلان أن زراعة اشجار التفاح تتركز معظمها في القطاع الشمالي من المحافظة في قرى حضر وتجمع مزارع الأمل والحلس ونبع الفوار والكوم وخان أرنبة نظراً لبرودة المناخ الذي تحتاجه شجرة التفاح.

ولفت إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار التفاح يبلغ 7750 دونماً ومعظم المساحات مزروعة زراعة بعلية، حيث تبلغ مساحة الأشجار البعل 5816 دونماً والباقي مروي.

يذكر أن إنتاج المحافظة من ثمار التفاح بلغ خمسة آلاف طن العام الماضي.