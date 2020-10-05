وزير الزراعة يلتقي أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين.. ذليل العقبات التي تواجه الفلاح

التقى المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل المشترك بين الجانبين لتطوير العمل الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع العمل، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للأخوة الفلاحين.

رئيس الاتحاد العام للفلاحين السيد أحمد صالح إبراهيم أكد على أهمية القطاع الزراعي وضرورة تطويره، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في الأوقات المناسبة. مشيراً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع الجهات المعنية بالمسألة الزراعية لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتذليل الصعوبات التي تعترض العمل الزراعي والفلاحي. وتعزيز النهج التشاركي في عملنا الزراعي لجهة الإنتاج والتسويق والاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أكد أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للأخوة الفلاحين في مواعيدها المحددة منوهاُ إلى أن الوزارة تعمل حالياً للتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين والوزارات والجهات المعنية بالقطاع الزراعي بما يخدم الأخوة الفلاحين والقطاع الزراعي وتطويره .

ودعا وزير الزراعة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين إلى التعاون مع وزارة الزراعة بما يخدم القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق بتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي للأخوة الفلاحين بحيث يكون التوزيع حسب الآليات التي يحددها الاتحاد العام للفلاحين والاتحادات الفلاحية في المحافظات ووفقاً للحاجات الفعلية.

وزير الزراعة دعا الأخوة الفلاحين إلى ضرورة التوسع في زراعة القمح حتى لو كان ذلك على حساب الزراعات الأخرى.

وفيما يخص عيد الشجرة أشار المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن الاحتفال سيكون هذا العام في مصياف – مكان الحرائق. وقد اطلقنا مبادرة جديدة هذا العام بحيث يكون عيد الشجرة مفتوحاً من تاريخ 15-10 حتى الخامس عشر من آذار القادم ، بحيث يكون لأي مؤسسة حكومية أو منظمة شعبية إقامة احتفال بهذا العيد سواء في حديقة عامة أو مدرسة أو أي مكان يتم اختياره . إضافة لذلك يمكن لأي رب أسرة أن يعمل عيداً للشجرة في منزله.