القبض على أحد مروجي الدولارات المزيفة في حلب

تمكّن فرع الأمن الجنائي في حلب من إلقاء القبض على أحد مروجي العملة الأجنبية المزيفة.

ووفقا لبيان من وزارة الداخلية فإن فرع الأمن الجنائي وبناء على المعلومات الواردة بوجود شخص يقوم ببيع وترويج العملة الأجنبية في حي الشعار بحلب، ومن خلال المتابعة تم إلقاء القبض على المدعو جمال.ن وبحوزته 1500 دولار أمريكي مزيفة.

وبينت الوزارة: أنه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج الدولار الأمريكي المزيف وتصريفه في الأسواق بالتعاون مع متوارين آخرين وقيامه بتصريف مبلغ 1900 دولار مزيفة للمدعو عبد الله.ع الذي تم إلقاء القبض عليه أيضا واسترداد المبلغ الذي قام بتصريفه.

وأضافت الوزارة أنه تمت مصادرة 3400 دولار أمريكي المزيفة وما زال البحث جاريا عن باقي المتوارين، لافتة أنه تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء أصولا.