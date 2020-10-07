روحاني: نقل إرهابيين من سورية ومناطق أخرى أمر مرفوض بالمطلق

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن قيام بعض الأطراف بنقل إرهابيين من سورية ومناطق أخرى إلى قرب الحدود الإيرانية أمر مرفوض بالمطلق بالنسبة لبلاده.

وحذر روحاني في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم من خطر تحول النزاع بين أذربيجان وأرمينيا إلى حرب إقليمية وقال: “شددت في محادثاتي مع المسؤولين الأرمينيين والأذربيجانيين على أمن إيران والتأكيد على عدم إمكانية حل أي مشكلة عبر الحرب وإراقة الدماء” مبينا أن بلاده لن تسمح للإرهابيين بالاقتراب من حدودها.

وأشار روحاني إلى أن إصابة الأراضي الإيرانية بقذائف جراء المعارك الدائرة في إقليم ناغورني قره باغ أمر غير مقبول لافتاً إلى أن طهران نقلت لأطراف النزاع مخاوفها حول أمن المنطقة.