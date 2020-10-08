08, 10, 2020 - 6:51 مساءً

فرنسا تفوز على أوكرانيا بسبعة أهداف

رياضة   36

فاز منتخب فرنسا على ضيفه الأوكراني بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية جمعتهما أمس على ملعب فرنسا الدولي.

تناوب على تسجيل سباعية فرنسا كل من إدواردو كامافينغا وأوليفيه جيرو هدفين ومدافع منتخب أوكرانيا فيتالي مايكوليتكو بالخطأ في مرماه وكورينتين توليسو وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان في الدقائق “9 و24 و34 و39 و65 و82 و89” على الترتيب، بينما تكفل فيكتور تسيجانكوف بتسجيل هدف منتخب أوكرانيا الوحيد في الدقيقة 53.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة فرنسا وأوكرانيا تدخل ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مبارياتهما في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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