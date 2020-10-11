اجتماعٌ لهيئة المكتب الاقتصادي الفرعي بحماة

عقدت هيئة المكتب الاقتصادي الفرعي في فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعاً، برئاسة عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي، الرفيق عمار سباعي، وبحضور وزير الكهرباء، المهندس غسان الزامل، والمهندس أشرف باشوري، أمين فرع حماة للحزب، ومحافظ حماة، الدكتور محمد الحزوري.

وزير الكهرباء بين، أن أي مشروع يغذي المياه هو خارج التقنين، وأنه خلال أيام قليلة سيتم توفير عدادات الكهرباء وتوزيعها على كافة المحافظات.

وأوضح بأن التقنين في كل المحافظات يكون 4 ساعات قطع للتيار مقابل ساعتي وصل، ما عدا طرطوس واللاذقية فهو 3 ساعات قطع و3 وصل خلال الموسم السياحي.

وتحدث الرفيق السباعي بأن سورية لم يكن لديها أي مشكلة في تأمين الخدمات الأساسية قبل الحرب، لكن اليوم يتم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتأمين أهم احتياجات المواطنين.

ونوه إلى أن كل مواطن مسؤول وعليه مساعدة الجهات المعنية للحد من الفساد وجشع ضعاف النفوس، مع ضرورة رفع مقترحات الاجتماع التي تتطلب معالجة مركزية لمتابعتها من قبل المكتب الاقتصادي المركزي.

من جانبهم، طرح المجتمعون عدة مداخلات تركزت بمجملها حول ضرورة تخفيض مدة التقنين الكهربائي التي تصل إلى 4 ساعات قطع وساعتي وصل، وإلغاء نظام الحماية الترددية الذي يؤثر على الحياة اليومية والعملية الإنتاجية، إضافة لإلغاء التقنين الكهربائي بشكل دائم عن محطات ضخ مياه الشرب في سلمية، ومعالجة سوء تصنيع رغيف الخبز والحد من التلاعب بالوزن في الأفران الخاصة، وكذلك المطالبة بتأمين مصدر لمياه الشرب لتجمع الريف الشمالي في منطقة سلمية.

هذا وحضر الاجتماع رئيس هيئة المكتب الفرعي عبد الحليم الخليل، وقيادات الشعب الحزبية ورؤساء اللجان الاقتصادية ورئيس اتحاد العمال بحماة ومدراء والدوائر الرسمية والشركات.

البعث ميديا || حماة – منير الأحمد