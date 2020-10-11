أكثر من 327 ألف طفل هدف حملة اللقاح الوطنية ضد شلل الأطفال في حلب

حلب – أيهم ناعسة

أطلقت مديرية الصحة بحلب اليوم حملة اللقاح الوطنية ضد شلل الأطفال وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ومنظمتي الصحة العالمية و اليونيسيف وتستمر لمدة اسبوع.

وتزامن ذلك مع افتتاح مركز جمال عبد الناصر الصحي في حي بعد إعادة تأهيل وترميم الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب .

وأوضح مدير الصحة الدكتور زياد الحاج طه في إطار إطلاق الحملة : أن الحملة تستهدف على نطاق حلب وريفها (525 ، 327 ) طفل ، وذلك بنسبة زيادة عن الحملات السابقة تقدر ب 5 آلاف طفل جديد ، وتتطلع المديرية من خلال خططها التنفيذية مستقبلاً إلى تحقيق الهدف العام المقدر للمحافظة وريفها والبالغ أكثر من 418 ألف طفل وذلك بحسب المعطيات على الأرض وطريقة التعامل مع المناطق صعبة الوصول ومناطق هي الآن خارج السيطرة .

وأضاف: سيتم تنفيذ الحملة وإعطاء اللقاح من خلال المراكز الصحية الثابتة التي أصبح عددها الآن 62 مركزاً صحياً بواقع 269 عنصراً صحياً ، إضافة إلى الفرق الصحية الجوالة وعددها 105 فريقاً جوالاً بواقع 516 عنصراً جوالاً ، وموزعين بواقع 42 فريقاً جوالاً في المدينة و 64 في الريف ، إلى جانب النقاط الطبية المحدثة وعددها 3 نقاط ، ويقتصر اللقاح في هذه الحملة على لقاح الشلل الفموي ” ثنائي التكافئ ” وهو لقاح آمن وفعال وضروري ، وتم التأكيد في سياق التنفيذ وفي إطار التصدي لفيروس كورونا على خطوات السلامة العامة والوقاية الشخصية لاسيما قياس الحرارة ، والتباعد المكاني ، وارتداء الكمامة ، واستخدام المعقمات ..

من جانبه أشار الدكتور جهاد بعيج رئيس دائرة برامج الصحة العامة : إلى أهمية المرحلة التحضيرية في نجاح الحملة سواء لناحية وضع واستكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة ، وتدريب العناصر وتوجيهها ، والإعلان والترويج للحملة ، والتواصل مع القادة المؤثرين اجتماعياً مثل الوجهاء ، والخطباء والدُعاة والمخاتير والصحة المدرسية والأنشطة الأهلية في سبيل تكريس ثقافة المبادرة في تلقيح الأطفال ، والإلتزام بمواعيد اللقاح منذ الولادة وحتى إستكمال جميع اللقاحات بما يعزز مناعة الطفل ويكتسب حياة خالية من الأمراض وأكثر صحة وسلامة .

يذكر أن مركز جمال عبد الناصر الصحي في الهلك ، طالته يد الإرهاب الآثمة ، وجرى العمل على إعادة ترميمه وتزويده بأحدث التجهيزات والأثاث ووضعة في الخدمة ، ومن أهم خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها : خدمة اللقاح ، عيادة التغذية وصحة الطفل ، الصحة الإنجابية ، العيادة النسائية ، العيادة الجلدية واللايشمانيا ، العيادة الداخلية ، عيادة الأسنان ، صيدلية …إلخ .

شارك في الحملة وفي إفتتاح المركز عبد الله حنيش عضو قيادة فرع الحزب ، وأحمد ياسين نائب رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة ، وعماد الصالح أمين شعبة الموظفين للحزب ، وعدد من الأطباء والقائمين على البرامج الصحية في المحافظة .