أكثر من 327 ألف طفل هدف حملة اللقاح الوطنية ضد شلل الأطفال في حلب

أكثر من 327 ألف طفل هدف حملة اللقاح الوطنية ضد شلل الأطفال في حلب
حلب – أيهم ناعسة
أطلقت مديرية الصحة بحلب اليوم حملة اللقاح الوطنية ضد شلل الأطفال وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ومنظمتي الصحة العالمية و اليونيسيف وتستمر لمدة اسبوع.
وتزامن ذلك مع افتتاح مركز جمال عبد الناصر الصحي في حي بعد إعادة تأهيل وترميم الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب .
وأوضح مدير الصحة الدكتور زياد الحاج طه في إطار إطلاق الحملة : أن الحملة تستهدف على نطاق حلب وريفها (525 ، 327 ) طفل ، وذلك بنسبة زيادة عن الحملات السابقة تقدر ب 5 آلاف طفل جديد ، وتتطلع المديرية من خلال خططها التنفيذية مستقبلاً إلى تحقيق الهدف العام المقدر للمحافظة وريفها والبالغ أكثر من 418 ألف طفل وذلك بحسب المعطيات على الأرض وطريقة التعامل مع المناطق صعبة الوصول ومناطق هي الآن خارج السيطرة .
وأضاف: سيتم تنفيذ الحملة وإعطاء اللقاح من خلال المراكز الصحية الثابتة التي أصبح عددها الآن 62 مركزاً صحياً بواقع 269 عنصراً صحياً ، إضافة إلى الفرق الصحية الجوالة وعددها 105 فريقاً جوالاً بواقع 516 عنصراً جوالاً ، وموزعين بواقع 42 فريقاً جوالاً في المدينة و 64 في الريف ، إلى جانب النقاط الطبية المحدثة وعددها 3 نقاط ، ويقتصر اللقاح في هذه الحملة على لقاح الشلل الفموي ” ثنائي التكافئ ” وهو لقاح آمن وفعال وضروري ، وتم التأكيد في سياق التنفيذ وفي إطار التصدي لفيروس كورونا على خطوات السلامة العامة والوقاية الشخصية لاسيما قياس الحرارة ، والتباعد المكاني ، وارتداء الكمامة ، واستخدام المعقمات ..
من جانبه أشار الدكتور جهاد بعيج رئيس دائرة برامج الصحة العامة : إلى أهمية المرحلة التحضيرية في نجاح الحملة سواء لناحية وضع واستكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة ، وتدريب العناصر وتوجيهها ، والإعلان والترويج للحملة ، والتواصل مع القادة المؤثرين اجتماعياً مثل الوجهاء ، والخطباء والدُعاة والمخاتير والصحة المدرسية والأنشطة الأهلية في سبيل تكريس ثقافة المبادرة في تلقيح الأطفال ، والإلتزام بمواعيد اللقاح منذ الولادة وحتى إستكمال جميع اللقاحات بما يعزز مناعة الطفل ويكتسب حياة خالية من الأمراض وأكثر صحة وسلامة .
يذكر أن مركز جمال عبد الناصر الصحي في الهلك ، طالته يد الإرهاب الآثمة ، وجرى العمل على إعادة ترميمه وتزويده بأحدث التجهيزات والأثاث ووضعة في الخدمة ، ومن أهم خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها : خدمة اللقاح ، عيادة التغذية وصحة الطفل ، الصحة الإنجابية ، العيادة النسائية ، العيادة الجلدية واللايشمانيا ، العيادة الداخلية ، عيادة الأسنان ، صيدلية …إلخ .
شارك في الحملة وفي إفتتاح المركز عبد الله حنيش عضو قيادة فرع الحزب ، وأحمد ياسين نائب رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة ، وعماد الصالح أمين شعبة الموظفين للحزب ، وعدد من الأطباء والقائمين على البرامج الصحية في المحافظة .