قتلى لـ”قسد” بهجمات على نقاطها بريفي الحسكة ودير الزور

أفادت مصادر محلية بالريف الجنوبي للحسكة بأن مجهولين أطلقوا الرصاص على أحد مسلحي ميليشيا “قسد” في مدينة الشدادي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

بالمقابل، أكدت مصادر محلية بريف دير الزور الشرقي مقتل مسلحين اثنين من الميليشيا بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب أحد محاور تحرك دوريات الميليشيا في بلدة الشعفة.

ولفتت إلى إصابة مسلحين في هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف حاجزا للميليشيا في بلدة الباغوز.

وفي قرية البوبدران بريف دير الزور، انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور دورية تابعة للميليشيا ما أدى إلى وقوع إصابات محققة بين عناصرها، بحسب المصادر.