إصابات ووفيات جديدة في البرازيل والمكسيك

أعلنت البرازيل تسجيل 12342 إصابة جديدة و290 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في إحصائية جديدة: إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره في البلاد لغاية الآن وصل إلى 5094979 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 150488 حالة، وفق ما نقلت “رويترز”.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3175 إصابة جديدة و139 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 817503 إصابات وإجمالي حالات الوفاة إلى 83781 حالة.

وتعتقد الحكومة المكسيكية أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.