باحث سوري رئيساً للمؤتمر العلمي الدولي في الهند العام القادم

تمت تسمية الطالب السوري الباحث المهندس حسن الحلو رئيساً للمؤتمر العلمي الدولي الذي يغطي آخر التطورات في مجال تقانات هندسة الطاقة الكهربائية والتحكم ويعقد في آذار المقبل في الهند وذلك بدعوة من الدكتورة نيدهي سينغ المشرفة على المؤتمر.

يشار إلى أن الحلو خريج جامعة تشرين وحائز على الدرجة الأولى بين نظرائه وعين معيدا متفرغا بكلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية بقسم الطاقة وأوفد إلى إيران حيث يدرس حالياً الدكتوراه في جامعة أصفهان للصناعة والتكنولوجيا وله العديد من الأبحاث المنشورة في أرقى المجلات العلمية الدولية وتم تكريمه مرات عدة عالمياً وأهمها منحه شهادة تقدير واعتباره من بين الباحثين والمحكمين الواحد بالمئة المؤثرين على مستوى العالم باختصاصه.