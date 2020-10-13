خلال الدورة الـ 67.. الغباش يترأس جلسة مناقشة مستجدات كوفيد 19 في الإقليم

تابعت اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أعمال دورتها الـ 67 افتراضياً حيث ترأس وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش اليوم جلسة لمناقشة مستجدات التأهب لكوفيد19 في إقليم شرق المتوسط.

وناقش المشاركون بالجلسة سبل تقديم الخدمات الطبية الأساسية في ظل جائحة كورونا واستئصال شلل الأطفال في الاقليم وكذلك تحسين إتاحة الأدوية واللقاحات والمنتجات الطبية فيه.

ويركز جدول أعمال الدورة الـ 67 للجنة التي تختتم مساء اليوم على قضايا تأثير جائحة كوفيد 19 واستئصال شلل الأطفال ومناقشة التقدم المحرز في توسيع نطاق ممارسة الأسرة وإشراك القطاع الخاص لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وخدمات المختبرات الصحية وتنفيذ الإطار الاستراتيجي الإقليمي لسلامة الدم وتوافره.

ويتواصل عبر الانترنت خلال الدورة وزراء الصحة وممثلون من 22 بلداً في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مع المنظمات الشريكة والمجتمع المدني لمناقشة القضايا الصحية العامة الرئيسة ذات الأولوية.

وكانت أعمال الدورة الـ 67 للجنة انطلقت أمس بمشاركة سورية وانتخب في بداية جلساتها الوزير الغباش نائبا لرئيس اللجنة الإقليمية.

وتجتمع اللجنة عادة في شهر تشرين الأول من كل عام يحضرها جميع بلدان الإقليم وتقوم الدول الأعضاء في دورات اللجنة الإقليمية بمناقشة السياسات والأنشطة والخطط المالية الإقليمية واعتمادها.