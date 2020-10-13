13, 10, 2020 - 6:10 مساءً
مع تعافي الدولار.. أسعار الذهب تتراجع

مع تعافي الدولار.. أسعار الذهب تتراجع

اقتصاد-الاقتصاد الدولي   35

 

تراجعت أسعار الذهب مع تعافي الدولار الذي ارتفع 1,0% مقابل منافسيه، إلا أنه قد يلقى دعما مستقبلا من حزمة تحفيز أمريكية تزيد من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم الناجم عن ذلك.

وبحسب مصادر إعلامية، نزل الذهب في السوق الفورية 3,0% إلى 16,1917 دولارا للأوقية (الأونصة).

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 4,0% إلى 20,1921 دولارا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 8,0% إلى 90,24 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 94,872 دولارا، في حين زاد البلاديوم 5,0% إلى 38,2413 دولارا.

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