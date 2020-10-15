الصحافة الأمريكية: تركيا ترسل مرتزقة من شمال سورية للقتال في قره باغ

كشفت صحيفتا وول ستريت جورنال وواشنطن بوست الأمريكيتان ضلوع النظام التركي بإرسال عدد كبير من المرتزقة الإرهابيين للقتال في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان ما يؤجج الصراع في تلك المنطقة.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادرها أن نظام رجب طيب أردوغان أرسل مئات المرتزقة من المجموعات المسلحة التي تأتمر بأوامره في شمال سورية الى منطقة الصراع في قره باغ وشاركوا في المعارك بين أذربيجان وأرمينيا بينما يستعد مئات آخرون للسفر إلى هناك.

وبينت الصحيفة أن إرسال المسلحين من سورية إلى منطقة الصراع جرى منتصف أيلول الماضي في مجموعات تصل إلى 100 شخص وقالت: “لم يعد الناس يهتمون بماذا أو ضد من يقاتلون بل يسألون فقط عن المال.. سيذهبون إلى حيث توجد الأموال”.

من جانبها لفتت صحيفة واشنطن بوست إلى أن النظام التركي حاول خلال الأشهر الأخيرة استعراض قوته العسكرية في معظم دول الجوار.

ونقلت الصحيفة عن أحد المرتزقة قوله إنه تم إرسالهم من جنوب تركيا إلى أذربيجان وكان دافعهم الوحيد لذلك هو المال فقط وفي اليوم التالي لوصولهم أرسلوا إلى الجبهة.