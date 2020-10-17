مباحثات سورية كوبية حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس مع السفير السوري في كوبا الدكتور إدريس ميا سبل تعزيز العلاقات بين سورية وكوبا ولا سيما في المجالات الاقتصادية.

وجدد كابريساس خلال اللقاء مواقف بلاده الداعمة لسورية مؤكداً ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره قدم السفير ميا عرضاً لمجموعة من المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين لافتاً إلى أهمية تعزيز العلاقات مع كوبا.

كما وضع الدكتور ميا الجانب الكوبي بآخر التطورات على الساحة السورية وخاصة الجانب الاقتصادي منها في ضوء التحديات الناجمة عن التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية والسرقة الموصوفة التي تقوم بها واشنطن للموارد السورية ولا سيما النفط.

حضر اللقاء الملحق الدبلوماسي في سفارة سورية في كوبا أريج سليمان ومن الجانب الكوبي هيكتور ايكارزا مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكوبية وادواردو مارتينز رئيس شركة بيوكوبا فارما للأدوية.