أثينا: إجراءات تركيا في بحر إيجه انتهاك جديد للشرعية الدولية

أكدت اليونان أن إعلان النظام التركي عن تحديد منطقة بحث وإنقاذ جديدة في بحر إيجه يمثل انتهاكاً جديداً يتعارض مع الشرعية الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها اليوم نقلته وسائل إعلام يونانية أن “هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية توضح أن تركيا لا تتورع عن خلق الارتباك ومن ثم تعريض حياة البشر للخطر”.

وقالت الوزارة إن “قرار أنقرة يضاف إلى قائمة طويلة من المزاعم غير القانونية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط وهي مزاعم مسؤولة عن التصعيد في المنطقة خلال الفترة الأخيرة”.