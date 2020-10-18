حطين يجدد مع مارديكيان بـ230 مليون ليرة

بات المهاجم مارديك مارديكيان، على بعد خطوة واحدة من البقاء في صفوف فريقه حطين السوري، ليكون أعلى صفقة في الدوري المحلي.

وكشفت مصادر إعلامية أن مجلس إدارة نادي حطين قدم عرضاً ضخماً لمارديكيان، لتجديد تعاقده لموسم جديد، حيث تجاوزت قيمة العرض 230 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 100 ألف دولار أمريكي.

وكشفت المصادر أن مارديكيان وافق على العرض بعد رفض 3 عروض محلية، ووعد بالحضور خلال الساعات المقبلة، لتوقيع العقود.

يذكر أن باب التعاقدات سيغلق قبل 48 ساعة من انطلاق الدوري السوري.

وكان مارديكيان قد تألق مع حطين في الموسم الماضي، بعد عودته من عدة تجارب احترافية ناجحة، أبرزها مع نفط الوسط العراقي والجزيرة الأردني والرفاع البحريني وفنجاء العماني والعربي القطري.