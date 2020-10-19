فتح باب الترشح لـ “جائزة كتارا للرواية العربية”

(المؤسسة العامة للحي الثقافي -كتارا)، تعلن فتح باب الترشح للدورة السابعة لـ “جائزة كتارا للرواية العربية” للعام 2021.

اعلنت (المؤسسة العامة للحي الثقافي -كتارا)، فتح باب الترشح للدورة السابعة لـ “جائزة كتارا للرواية العربية” للعام 2021.

وتستمر المؤسسة في تلقي الأعمال المرشحة حتى 31 كانون الثاني/يناير المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتشمل الجائزة خمس فئات هي: الروايات المنشورة ويشترط أن تكون نشرت خلال العام الحالي، والروايات غير المنشورة، والدراسات وتشمل البحث والنقد الروائي، وكذلك روايات الفتيان غير المنشورة، بالإضافة إلى الرواية القطرية.

وسيعمل القيمون على الجائزة لعرض مبادرة على منظمة اليونيسكو، لاعتماد تاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، يوماً عالمياً للرواية.

يذكر أن الفعاليات المصاحبة للجائزة في دورتها السادسة أقيمت عبر منصات افتراضية، وتم خلالها تدشين معرضين، هما “الريشة والرواية” و”أسفار” الذي يجسد مسيرة الروائي العراقي الراحل غائب طعمة فرمان، الذي اختير شخصية العام لهذه الجائزة.

كما اشتملت الفعاليات على تدشين كل الإصدارات الفائزة بهذه الجائزة في دورتها الخامسة للعام 2019، إلى جانب تدشين الكتب الدورية التي طبعت خلال العام الحالي.