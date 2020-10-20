نائب تشيكي: الإجراءات القسرية الغربية على سورية عمل إجرامي

أدان ستانيسلاف غروسبيتش، رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ، الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سورية مؤكدا أنها تشكل عملا إجراميا ولا سيما أنها تتواصل في ظل انتشار وباء كورونا عالميا.

ولفت غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ إلى الحاجة الملحة لإعادة تأهيل المرافق والمؤسسات الصحية التي دمرها الإرهاب في سورية بأسرع وقت وإعادة الحياة الطبيعية إلى جميع أنحاء البلاد بعد المعاناة المريرة والطويلة التي فرضت على الشعب السوري جراء الحرب الإرهابية على بلاده.