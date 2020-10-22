السلطات الأمريكية تعتقل رجل هدد بقتل مؤيدي بايدن

ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن جيمس ديل ريد اقترب من أحد المنازل التي تضع لافتات لدعم حملة بايدن ونائبته كامالا هاريس في ميريلاند وترك أمام باب المنزل رسالة مكتوبة بخط اليد تحتوي تهديدات بخطف وقتل مؤيدي بايدن.

وجاء في نص الرسالة التي تركها ريد: “هذا تحذير لأي شخص يقرأ هذه الرسالة إذا كنت من مؤيدي بايدن وهاريس فسوف يتم استهدافك.. لدينا قائمة بالمنازل والعناوين من خلال لافتات انتخابية.. نحن من يحمل تلك الأسلحة المخيفة ونحن من يسبب الكوابيس لأطفالك”.

وهذا التهديد ليس الوحيد الذي يواجهه مؤيدون للحزب الديمقراطي حيث أفاد عدد من الناخبين الداعمين لـ بايدن في ولايات أمريكية مختلفة بأنهم تلقوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني تطالبهم بالتصويت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلا ستكون العواقب وخيمة.

ويأتي اعتقال ريد بعد الكشف عن مخطط لاختطاف حاكم ولاية فرجينيا الديمقراطي رالف نورثام في حزيران الماضي من قبل ميليشيا مسلحة.