22, 10, 2020 - 11:22 مساءً

موسكو: بريكس تدافع عن نظام عالمي عادل يحترم قواعد القانون الدولي

سياسة-دولي   34

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إن دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) تتمسك بمبادئ نظام عالمي أكثر عدلاً يقوم على احترام قواعد القانون الدولي.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في المنتدى الخامس للدبلوماسيين الشباب من دول بريكس يعتبر تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دول بريكس إحدى أولويات السياسة الخارجية لروسيا.

مضيفاً على مدى العقد الماضي ترسخت دول المجموعة الخمس كشكل مطلوب وموثوق للتعاون.

ولفت لافروف إلى أن دول بريكس تدافع عن مبادئ نظام عالمي أكثر عدلاً على أساس احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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