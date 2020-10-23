إخماد أحد عشر حريقا بأرياف طرطوس اليوم

تمكن فوج إطفاء طرطوس والدفاع المدني ودائرة حراج طرطوس من إخماد أحد عشر حريقا حراجيا وأشجار زيتون في مناطق مختلفة من محافظة طرطوس شملت الصفصافة والنعاصات وقرى في ريف الدريكيش وعين عفان قرب مشتى الحلو ومنزل في بانياس وغيرها من المناطق كان أصعبها في الحارة الغربية المعروفة بالتلعة بمدينة صافيتا التي احتاجت لسبعة سيارات إطفاء وفق تأكيدات فوج إطفاء طرطوس الذي أشار إلى أن المنطقة شهدت اليوم رياحا شرقية جافة وحرارة مرتفعة، فيما تتولى الجهات المختصة التحقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحرائق ومعرفة الفاعلين.

طرطوس -وائل علي