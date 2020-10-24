درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ومائلاً للبرودة خلال ساعات الليل وخاصة في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الحالة الجوية المتوقعة لأيام….