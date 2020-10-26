السماح للكوادر التدريسية والطلاب بالدخول مجانا إلى المواقع التعليمية الإلكترونية

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه تم تجهيز الحلول الفنية اللازمة لإتاحة وصول الطلاب والكوادر التدريسية إلى المواقع التعليمية الإلكترونية المحلية بشكل مجاني، بهدف دعم العملية التعليمية وفي إطار تسهيل التعليم عن بعد.

وقالت الهيئة في بيان لها: “بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات والتقانة ووزارة التربية تم تجهيز الحلول الفنية اللازمة لدخول الكادر التدريسي والطلاب إلى المواقع التعليمية المحلية عبر معظم مزودي خدمات الانترنت والشركة السورية للاتصالات، بحيث تكون حجوم استخدام البيانات لهذه المواقع مجانية على خطوط الانترنت الثابت (اي دي اس ال) و (اف تي تي إكس)”.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إطلاق باقات خلوية لدى كلتا الشركتين الخلويتين سيريتل و(ام تي ان) بـ 6 و10 غيغا بايت وبأسعار مناسبة 1000 و1500 ليرة، بحيث تستخدم هذه الباقات للنفاذ إلى المواقع التعليمية المحلية.

ودعت الهيئة الجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس التي يتوافر لديها محتوى تعليمي محلي إلى التواصل معها لإدراج المواقع التعليمية الخاصة بها ضمن قوائم المشغلين بحيث يكون النفاذ للمحتوى المتوافر على هذه المواقع مجانياً على انترنت الهاتف الثابت ومتاحاً وفقاً للباقات الخلوية المخصصة للأغراض التعليمية.

وكانت وزارتا الاتصالات والتقانة والتربية وقعتا في الرابع من الشهر الجاري مذكرة تفاهم تتيح للطلاب بمختلف مراحلهم التعليمية الوصول إلى المواقع العلمية المختلفة والمحتوى العلمي السوري الموجود على المخدمات المحلية لدى وزارة التربية مجاناً بما يسهم في إثراء العملية التربوية والتعليمية.