لافروف يدعو النظام التركي لضمان وقف إطلاق النار في قره باغ

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف النظام التركي إلى العمل على ضمان وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ والشروع في مفاوضات جادة حول تسوية الأزمة هناك.

وأكدت النيابة العامة في أرمينيا أمس امتلاكها أدلة دامغة تثبت مشاركة عناصر من القوات الخاصة بجيش النظام التركي في الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ.

وقال لافروف في تصريحات صحفية اليوم: نعمل على إقناع الأتراك بجدوى دعم هذا المسار مؤكداً من جديد معارضة روسيا للحل العسكري في الإقليم ودعوتها جميع الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن الدفع بالسيناريو العسكري في المنطقة، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.