الأمم المتحدة تعود لاجتماعاتها عن بعد إثر ظهور إصابات كورونا

بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفي إحدى بعثاتها، قررت الأمم المتحدة العودة لعقد اجتماعات لجان الجمعية العامة وكذلك الاجتماعات المقبلة لمجلس الأمن الدولي عن بعد بوساطة الفيديو.

وذكر مكتب رئيس الجمعية العامة في بيان نقله موقع روسيا اليوم: أنه “بعد معلومات من الأمانة العامة عن اكتشاف خمس حالات إصابة في إحدى البعثات الدائمة تلقينا توصية من الخدمة الطبية التابعة للأمم المتحدة بإلغاء جميع الاجتماعات الشخصية في مقر الأمم المتحدة اليوم من أجل إجراء دراسة لتحديد كل من تواصل مع المرضى”.

من جانبه قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: “إنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد كم من الوقت سيستمر العمل بهذا الشكل ومدى خطورة التطورات الأخيرة”.