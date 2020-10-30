تكريم 70 متفوقاً و23 مدرساً في ثانوية المتفوقين الأولى بحماة

أقامت مدرسة ثانوية ” المتفوقين الأولى ” حفل تكريم لــ 70 متفوقاً ومتفوقة ، إضافة إلى تكريم 23 مدرساً تقديراً لعطاءاتهم واستمرار التدريس من خلال المنصات خلال فترة تعليق الدوام .وذلك على مدرج أبي الفداء في مجلس مدينة حماة .

وأشار الرفيقان أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري والمحافظ المهندس محمد طارق كريشاتي إلى أهمية التفوق ومعانيه لدى أفراد المجتمع ودوره في بناء الوطن وإعلاء صرحه والذي يعتبر ثمرة جهد وسهر الطالب وكذلك متابعة الأسرة وحرصها على تأمين أفضل الأجواء الدراسية المناسبة له إضافة إلى مساعي وجهود الكوادر التدريسية والإدارية في المدارس التي خرجت الطلاب المتفوقين.

وأكدا أن النسبة العالية للمتفوقين في المدرسة ان دلت على شيء فإنما تدل على تضافر الجهود كافة في المحافظة والأسرة التعليمية وان شاء الله سنستمر بدعم المدارس ودعم الطلاب للاستمرار في التفوق .

بدورها مديرة الثانوية غالية سبعاوي أشارت من خلال كلمتها في الحفل إلى أن التكريم هو حلقة مستمرة إيماناً من ادارة الثانوية في تخريج الطلاب المميزين والتوجه الى الحياة الجامعية بطاقات شبابية متجددة .

من جانبهم أكد أسر وذوو الطلاب المكرمين أهمية التكريم مبينين أن تجربة تكريم المتفوقين ومنح شهادات التفوق وتوفير إمكانية الاستفادة من كل ذلك أصبح سلوكا راسخا وندعو إلى تعميمه من خلال استمرارية العناية بالمتفوقين‏ من أجل مواكبة مسيرة التطوير والتحديث التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدين أهمية استثمار الطاقات البشرية الذي هو أهم أنواع الاستثمار.‏

يشار إلى أنه تضمن الحفل تقديم العديد من الفقرات والرقصات الفلكلورية ومشاهد مسرحية تؤكد على وجوب الالتزام بالدوام المدرسي مع تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة حرصاً على السلامة ،كما حضر قائد شرطة المحافظة اللواء جاسم حمد وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب في حماة ، وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومدراء التربية في حماة وادلب والصحة ورئيس مجلس مدينة حماة والمطران نقولا بعلبكي مطران حماة وتوابعها.

البعث ميديا || حماة – منير الأحمد