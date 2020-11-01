حزب مصري: سورية تواجه مخططاً يخدم الأجندة الصهيونية

أشار رئيس حزب شباب مصر السيد العادلي أن سورية بشعبها وجيشها تواجه بكل بسالة مخططاً تآمرياً دولياً يخدم الكيان الصهيوني ومخططات “الشرق الأوسط الجديد” وغيرها من المسميات التي تسعى البلطجة الأمريكية لتحقيقها.

وأدان العادلي في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية من جانب النظام التركي والتي تأتي تنفيذاً لمخطط صهيوني أمريكي يستهدف المنطقة العربية كلها وليس سورية فقط مشيراً إلى أن جرائم رئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان بحق المنطقة العربية وتدخلاته المستمرة في سورية تؤكد أنه ينفذ هذا المخطط للحصول على وعد بإعادة الإمبراطورية العثمانية البائدة.