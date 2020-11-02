رحيل الكاتب البريطاني روبرت فيسك

توفي الكاتب والمراسل الصحفي البريطاني روبرت فيسك عن عمر يناهز 74 عاما إثر إصابته بسكتة دماغية يوم الجمعة الماضي.

وأفادت صحيفة الاندبندنت البريطانية بأن مراسلها لشؤون الشرق الأوسط فيسك توفي بعد دخوله إلى المستشفى بوقت قليل إثر إصابته بالجلطة.

وكان فيسك انضم لصحيفة التايمز وبعدها صحيفة الاندبندنت عام 1989 وحاز على العديد من الجوائز المحلية والدولية وصدرت له عدة كتب أبرزها الحرب الكبرى تحت ذريعة الحضارة، كما قام بتغطية عدة حروب في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما الاجتياح الإسرائيلي للبنان والغزو الأميركي البريطاني للعراق، وآخرها مواجهة الجيش العربي السوري للتنظيمات الإرهابية منذ عام 2011.