عبد النبي: الموظف المجاز «إجازة بلا أجر ثلاثة أشهر وأقل» يستحق المنحة

رداً على استفسارات المواطنين حول استحقاق الموظفين “المجازين إجازة بلا أجر” المنحة الصادرة مؤخراً للعاملين المدنيين والعسكريين، أوضحت وزارة المالية أن الموظف المجاز إجازة بلا أجر مدتها ثلاثة أشهر وأقل يستحق المنحة ولا يستفيد منها المجاز بلا أجر لفترة تزيد على 3 أشهر.

وفي تصريح نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة قال معاون وزير المالية للشؤون القانونية بسام عبد النبي: “إن الاجتهادات في وزارة المالية مستقرة حيال الأمر المذكور آنفا وتقوم على أساس الفقرة (ب) من المادة 56 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 التي تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر”.

يذكر أن المنحة الأخيرة الصادرة في الـ 21 من تشرين الأول الماضي هي لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين، ومبلغ 40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.