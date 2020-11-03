العراق.. القبض على إرهابيين من “داعش” في كركوك

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على إرهابيين ينتميان إلى تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمالي العراق.

وذكر وزارة الدفاع بأن المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عثرت على أوكار للإرهابيين في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، من خلال مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك، وتمكنوا من إلقاء القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات “داعش” الإرهابية.

وبحسب الوزارة كان الإرهابيان يقومان بنقل ونصب العبوات الناسفة، بالإضافة إلى نقل الأسلحة والعتاد والمواد الغذائية من قضاء داقوق إلى العناصر الإرهابية الأخرى.