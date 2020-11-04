في ذكرى وعد بلفور.. “الكتاب الأردنيين”: فلسطين حرة

في الذكرى الـ103 لوعد بلفور، أصدرت “رابطة الكتّاب الأردنيين” بياناً خاصاً اعتبرت فيه أن نتائج هذا الوعد المشؤوم، “لا تزال ترتد على شعبنا وحقوقنا في صيغة توسع، وحرب، وإبادة،” مضيفة أن “العدو لا يكفّ عن القتل، والسلب، والتهويد، وحلفاؤه في المعسكر المعادي لا يتوقفون عن دعمه، وتغذية شهيته للقتل والاستبداد”.

وأكدت “رابطة الكتّاب الأردنيين” أن “المعركة في مداها العميق معركة ثقافة، وبنية عقل، وواجب قلم وسلاح”، مشددة على أنها لن تتوانى عن الوقوف في صف الحق العربي مهما طال الزمن أو عظمت التضحيات”.

وختمت الرابطة بيانها بالقول: “عاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر”.